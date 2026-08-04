Hospital Mental tambien tiene en riesgo la prestación de servicios

Cúcuta

Las deudas que tiene la Nueva Eps con los centros asistenciales de la región también tiene en dificultades al hospital Mental.

En ese centro médico las deudas de la Empresa Prestadora de Salud, alcanzan tres mil millones de pesos, que amenaza con la suspensión de servicios y la continuidad de algunos programas.

Arístides Hernández trabajador sindicalizado del sector salud llamó la atención sobre lo que esta pasando en la red pública hospitalaria “la situación es muy compleja si no hay un verdadero compromiso de esta empresa para responder a sus responsabilidades”.

Indicó que “nosotros no somos los que vamos a cerrar servicios, se cerraran en la medida que no hayan los insumos, medicamentos para la prestación del servicio motivada por las deudas que generan estos problemas en los hospitales y clínicas.

Indicó que consecuencia de ello, se empiezan presentar dificultades en la atención de pacientes y también en los programas que esta importante entidad brinda a más de 200 personas.