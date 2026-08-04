Gobierno electo pide a la Agencia de Desarrollo Rural no firmar contrato por $10.500 millones

La posesión de Abelardo de la Espriella sería este viernes festivo 7 de agosto en Cali.

El gobierno electo del presidente Abelardo De la Espriella le solicitó formalmente a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) abstenerse de firmar un contrato interadministrativo por $10.500 millones de pesos con la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo).

Estos contratos estarían destinados a la administración de los proyectos estratégicos de la Ranchería–San Juan en la Guajira y Triángulo del Tolima, y piden frenarlos hasta tanto se verifique plenamente su legalidad.

“El Gobierno electo fue categórico en su advertencia: de persistir la celebración de este contrato sin que se disipen las inquietudes existentes, pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para que adelanten las actuaciones preventivas e investigaciones que correspondan dentro de sus competencias”, afirma el gobierno electo.

Esta situación se da en el marco de empalme Anticorrupción de vigilar, alertar y frenar cualquier decisión contractualque pueda comprometer el patrimonio público en los últimos días del gobierno saliente.

Esta alerta en la ADR se suma a otras exigencias similares realizadas por el equipo de De La Espriella para congelar licitaciones e iniciativas de contratación multimillonarias en la recta final de la transición de mando en entidades como Invias y la Cancillería.