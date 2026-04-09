El error que se cometió con el SITAC fue dejarle la actualización a Aldesarrollo: Daniel Briceño

En últimas horas el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la suspensión temporal del trámite de expedición de pasaportes el pasado miércoles 8 de abril, debido a una falla técnica en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC). La medida impactó sedes clave en Bogotá, como Centro y Norte, además de oficinas regionales y consulados en el exterior, afectando principalmente el agendamiento de citas y el registro de nuevas solicitudes.

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La Cancillería explicó que el inconveniente se debe a una intervención técnica en el sistema SITAC, plataforma esencial para gestionar múltiples trámites ciudadanos. Aunque la producción física del pasaporte no depende directamente de esta herramienta, sí es fundamental para cargar la información del usuario, validar datos y avanzar en el proceso administrativo.

En el marco de esta polémica y de las fallas generadas, el concejal Daniel Briceño habló en 6AM W con Julio Sánchez Cristo sobre el SITAC.

¿De quién es la culpa en las fallas del sistema SITAC?

“Esto es una culpa compartida entre varias administraciones de la Cancillería, en general del gobierno Petro, pero el señor Murillo el primer error que cometió fue darle este contrato de actualización del SITAC a una empresa que no sabía hacer esto, que era Aldesarrollo, que se ha denunciado varias veces, es un “contratadero” que se dedica a todo, hace desde temas de promoción psicosocial hasta herramientas para la cancillería, hasta poner paneles solares. Y ellos, pues obviamente, en la forma en cómo contratan y cómo lo ejecutan, lo subcontrataron de una forma mal”, dijo el concejal.

Indicó que la forma como se contrató también es una falla porque no se hizo una licitación pública, sino que se asignó a dedo y además, se dejó agrandar el problema porque no se ha sancionado al contratista.

¿El sistema es viejo?

“Es un sistema que está funcionando casi desde los años 2000, lo que se quería era tener un sistema moderno con una aplicación, con un wallet de pasaportes, en donde la gente pudiera estar en la vanguardia. Se le dieron 10 mil millones de pesos al contratista y se le giran 3.100 millones de pesos, pero no cumplieron con el contrato, la pregunta es para todos ¿dónde están los 3.100 millones de pesos?”

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¿Habrá una solución rápida?

El concejal indicó que por el momento se va a seguir trabajando con el sistema viejo que tiene el SITAC en la actualidad.

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