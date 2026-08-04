SuperSalud abre investigación por presunto constreñimiento a anestesiólogos en hospital de Caldas

La Superintendencia Nacional de Salud anunció el inicio de actuaciones de inspección, vigilancia e investigación por presuntos hechos de constreñimiento contra anestesiólogos y otros profesionales de la salud en el Hospital San Vicente de Paúl, ubicado en el municipio de Caldas, Antioquia.

El anuncio fue hecho por el superintendente de Salud, Daniel Quintero, quien aseguró que la entidad verificará las denuncias conocidas y advirtió que, si durante la investigación se comprueba la existencia de irregularidades, se impondrán las sanciones correspondientes.

Con estas actuaciones, la Superintendencia recopilará información, verificará lo ocurrido y establecerá si existieron conductas que vulneraron los derechos de los profesionales de la salud o que ameriten sanciones dentro de sus competencias.

¿Qué originó la investigación?

La actuación de la Supersalud se produce en medio de la controversia entre el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas y el sindicato Anestesiar.

El conflicto comenzó luego de que el gerente del centro asistencial, Juan Carlos Sánchez Fernández, acusara públicamente al sindicato de presuntas prácticas de presión, exclusión y cartelización para impedir que anestesiólogos no afiliados participaran en el proceso de contratación del hospital, tras la decisión de no renovar el contrato que mantenía con la organización.

Anestesiar rechazó esas acusaciones y aseguró que el origen del conflicto es una deuda superior a $1.000 millones que, según afirma, mantiene el hospital por más de ocho meses de servicios de anestesiología prestados por cerca de 12 especialistas. La organización también anunció que estudia emprender acciones judiciales por injuria y calumnia contra el gerente del hospital.

¿Qué sigue ahora?

Con la apertura de estas actuaciones, la Superintendencia iniciará la verificación de los hechos denunciados para establecer si existieron presiones indebidas contra los profesionales de la salud o cualquier otra irregularidad relacionada con este caso.

Por ahora, la entidad no informó cuánto tiempo tomará la investigación ni cuándo se conocerán sus resultados. Sin embargo, reiteró que, de comprobarse las denuncias, impondrá las sanciones a que haya lugar.

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