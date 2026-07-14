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15 jul 2026 Actualizado 00:19

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La LuciérnagaLa LuciérnagaPolítica

“La UNP no es garantía de nada”: Daniel Briceño explica por qué renunció a esquema de seguridad

El congresista más votado del país habló en La Luciérnaga sobre sus críticas a la Unidad Nacional de Protección.

“La UNP no es garantía de nada”: Daniel Briceño explica porque renunció a esquema de seguridad

“La UNP no es garantía de nada”: Daniel Briceño explica porque renunció a esquema de seguridad

“La UNP no es garantía de nada”: Daniel Briceño explica porque renunció a esquema de seguridad
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El representante a la Cámara electo Daniel Briceño estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga explicando por qué decidió rechazar la prestación de servicios para su protección por parte de la UNP, a raíz de sus críticas por hechos de corrupción al interior de la entidad.

En desarrollo.

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David Otero

David Otero

Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....

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