“La UNP no es garantía de nada”: Daniel Briceño explica por qué renunció a esquema de seguridad
El congresista más votado del país habló en La Luciérnaga sobre sus críticas a la Unidad Nacional de Protección.
El representante a la Cámara electo Daniel Briceño estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga explicando por qué decidió rechazar la prestación de servicios para su protección por parte de la UNP, a raíz de sus críticas por hechos de corrupción al interior de la entidad.
En desarrollo.
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