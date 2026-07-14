“Es más importante que el Gobierno, es el que decide”: Daniel Briceño sobre Presidencia del Congreso

Daniel Briceño, representante a la Cámara por Bogotá, pasó por los micrófonos La Luciérnaga de Caracol Radio en la sección de ‘Sin Anestesia’, y habló sobre el próximo mandato del Congreso de la República.

Según mencionó, el nombre de Briceño para la Presidencia del Congreso empezó a sonar por el gobierno nacional entrante en cabeza de Abelardo de la Espriella.

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“Ellos quieren que yo, por la votación y demás, sea el presidente de la Cámara, porque quieren dar un mensaje de renovación de verdad”, dijo.

Sin embargo, reveló que este martes hubo una reunión entre tres bancadas, algunos del Centro Democrático, Partido Liberal y Partido Conservador, proponiendo que la presidencia sea para el Partido Conservador el primer año, lo que lo dejaría por fuera de la puja.

No obstante, envió una advertencia: “Yo sí espero que los representantes que estuvieron muy cercanos al Gobierno de Gustavo Petro y del Partido Conservador no sean los que se vayan a quedar con esa presidencia”, porque según dijo, hay “un grupo de conservadores liderados por representantes muy cuestionados”.

Y agregó: “Si no me quieren a mí no me elijan, pero sí tengan mucho cuidado con quién le van a entregar esa Presidencia”.

¿Por qué es tan importante ser presidente de Cámara o de Senado?

Briceño fue enfático en mencionar que además de ser los que representan la entidad, “tienen mucha incidencia sobre la mano de plata que se maneja allá”.

De este modo, explicó que “el Congreso de la República es una rama del poder público que tiene presupuesto, que creo que está alrededor de un billón de pesos”.

Incluso dijo que esto es más importante que el Gobierno. “Son los que deciden y tienen injerencia sobre la agenda. Si el gobierno está afanado por una reforma tributaria o una apuesta, pues el presidente es el que dice si se la agendo o no se la agendo”.

Además, detalló que tienen una agencia sobre la elección de funcionarios como contralor y demás. “Logran mover el orden del día y hay cosas que van a pasar y no. Son los que realmente manejan la agenda y toman decisiones muy graves”.

Por esta misma línea, dijo que ante la renovación del 60% del Congreso, espera que se manden mensajes distintos. “Yo creo que hay que comenzar a tomar otros caminos o si no, la gente también lo va a castigar, la gente no es boba”.