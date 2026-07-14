Si nos impiden la entrada, no se puede hacer nada: secretario de Senado sobre posesión en guarnición

El secretario general del Senado, Diego González, aclaró que si el presidente Gustavo Petro no le permite al Congreso sesionar en una guarnición militar para la posesión de Abelardo de la Espriella, “no se puede hacer absolutamente nada”.

“Si no se le permite la entrada al Congreso, pues no se puede hacer nada por parte de nosotros”, dijo.

Y es que aunque el Congreso puede aprobar una proposición para sesionar fuera de su sede habitual, la realización de la posesión presidencial en una guarnición militar dependería, en última instancia, de que el Gobierno autorice el ingreso a esas instalaciones.

Así lo explicó el secretario general del Senado, Diego González, quien aseguro que sí el Ejecutivo niega el acceso, el Legislativo no tendría herramientas para sesionar en la guarnición militar.

Ahora, de concretarse el cambio de sede, la logística del Congreso sería prácticamente la misma que en una posesión en Bogotá.

Es decir, el Senado y la Cámara expedirían los tiquetes aéreos para los congresistas, cambiando únicamente el destino de los vuelos.

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