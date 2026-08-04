Presidente Petro volvió a insistir sobre fraude electoral: no presentó pruebas de irregularidades

A unos días de terminar su mandato, el presidente Gustavo Petro volvió a insistir sobre un fraude electoral, en las elecciones del 21 junio de la segunda vuelta presidencial que dejaron a Abelardo de la Espriella como ganador de la contienda.

En Casa de Nariño, volvió hablar sobre desacato a la justicia y de presuntas fallas de la Registraduría Nacional; sin embargo, no presentó pruebas concretas que avalen sus acusaciones y dudas sobre el escrutinio.

“Jurídicamente se habla de pruebas y evidencias. En realidad el conjunto de evidencias hay que tomarlas en conjunto para encontrar que hubo un fraude electoral sistemático y con un volumen de todos enorme y a favor de Abelardo de la Espriella sin que mediara voluntad popular”, señaló.

En una rueda de prensa ante medios nacionales e internacionales, el presidente Petro aseguró que un grupo de ciudadanos había presentado una acción de nulidad electoral, sobre una supuesta reducción de los controles sobre las actas electorales, por parte de la Registraduría Nacional.

Volvió a reiterar en nadie pudo hacerle una auditoria experta al software, y que nunca cumplieron con la orden del Consejo de Estado en 2018 para el cambio del software.

Petro puntualizó en que “el presidente que se posesiona el 7 de agosto es ilegítimo”, y reiteró nuevamente el que el próximo mandatario de Colombia es Abelardo de la Espriella.

¿Qué dijeron los testigos digitales?

Varios testigos digitales hablaron sobre las presuntas irregularidades que habrían identificado en los escrutinio, entre ellas: Formularios E-14 procesados de manera inadecuada, más 100 documentos con recombinación de datos, algunos con sellos de confidencial, y otros donde la hoja de firmas no aparece.

¿Qué dice la Registraduria sobre el fraude?

En Caracol Radio consultamos a la Registraduría y ratifican que el escrutinio de los jueces se hace con las actas físicas, y no con algoritmos, ni con las imágenes de Internet.

La organización electoral asegura que tiene además un certificado, que demuestra que en todas las mesas tuvieron testigos que tomaron fotografías de las actas directamente, y que descarta totalmente la existencia de un fraude electoral.

¿Qué dijo Petro sobre su salida?

El alto mandatario reiteró en que tiene información de que lo quieren extraer; no obstante, aseguró que liderará la oposición y que será el jefe de medio país que cree en él.

“Quieren acelerarlo porque estoy denunciando esto. Se me exige, para no ponerme en una cárcel, que la quieren aquí y en el extranjero, que me porte bien”, dijo.