El nuevo partido de Abelardo de la Espriella y la definición de su gabinete

En Hora 20, los panelistas analizaron la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de darle la personería jurídica a Defensores de la Patria, el partido de Abelardo de la Espriella, las fisuras en los demás partidos políticos, la conformación final del gabinete ministerial, los nombramientos en entidades claves y los problemas de orden público en Cúcuta y el suroccidente del país.

Lo que dijeron los panelistas

Claudia Margarita Zuleta, senadora del Centro Democrático, recordó que el CNE se basó en la decisión que le otorgó personería jurídica a Colombia Humana para dársela también al partido Defensores de la Patria de Abelardo de la Espriella. No obstante, sostuvo que se trató de una decisión compleja.

Sobre la posibilidad de que haya una nueva ruptura en la derecha, señaló que el presidente electo tiene muchas coincidencias con el uribismo.

Jairo Ladino, activista y excandidato a la Cámara de Representantes de Salvación Nacional, aseguró que con la personería jurídica, el CNE reconoció a Defensores de la Patria como un movimiento popular que puede institucionalizarse. Además, sostuvo que será un “partido hermano” de Salvación Nacional, que también le dio su aval a De la Espriella para lanzarse a la Presidencia.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, indicó que en los últimos gobiernos los presidentes han formado su propio partido. “Hay más caudillos o líderes en la región que quieren hacer un partido a su propio nombre; no contribuye a la estabilidad, pero les es permitido”, indicó Bonilla.

Asimismo, advirtió que el sistema político colombiano se basa en partidos que representan a facciones personalistas más que a ideologías sólidas.

Luego, se refirió a la conformación del nuevo gabinete ministerial. “El inicio del gabinete es profundamente de Abelardo; sin embargo, los presidentes suelen formar ciertos puentes dentro del gabinete con el Congreso, una cuestión que le puede costar al nuevo gobierno”, puntualizó Bonilla.

Adicionalmente, señaló que los recientes atentados perpetrados por grupos armados ilegales corresponden a fenómenos multicausales como la ruptura de treguas. En ese sentido, dijo que el nuevo gobierno debe evaluar las estrategias de la Fuerza Pública, pues consideró que llevan diez años fracasando.

Juan Esteban Lewin, jefe de redacción de El País América, explicó que la personería jurídica de Defensores de la Patria será clave para las elecciones regionales del 2027. Y señaló que la duda a responder será si habrá una convergencia en las derechas o luchas entre partidos de ese espectro político a nivel local.

Sobre el gabinete ministerial, recordó el panorama que se ha presentado en Chile. “Ganó Kast (una derecha no tradicional) y entró a gobernar con la derecha establecida y unas figuras de una nueva derecha. Ha sido una puja difícil de resolver, que puede ser lo mismo que le pasa a Abelardo”, sostuvo el panelista.

“En el nuevo gabinete está Noguera, de la derecha establecida; sabemos cómo gobiernan, y por otro lado, el canciller Bula, de una derecha estadounidense. Los ministerios muchas veces chocan por agenda y veremos a quién le dará prioridad el nuevo gobierno”, agregó.

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