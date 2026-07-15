“El derecho al bloqueo no existe”: Daniel Briceño aseguró que hay protestas que no tienen sentido
El representante a la Cámara más votado se refirió en La Luciérnaga sobre las protestas y señaló que se debe hacer una modificación a los protocolos de atención y diálogos de las protestas.
“El derecho al bloqueo no existe”: Daniel Briceño aseguró que hay protestas que no tienen sentido
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Daniel Briceño, el representante a la Cámara más votado, pasó por los micrófonos de La Luciérnaga de Caracol Radio y se refirió sobre su apoyo en las políticas del presidente electo Abelardo de la Espriella para que no haya más protestas.
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“Yo sí creo que hay que hacer una modificación a los protocolos de atención y de diálogo en las protestas hoy”, explicó Daniel Briceño.
El representante a la Cámara señaló que hay algunas protestas que bloquean TransMilenio y perjudican la movilidad a más de tres millones de personas en Bogotá.
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Asimismo, manifestó que estas protestas pueden durar una, dos y tres horas, sin embargo, cuando ya se desbloquea la ciudad está completamente colapsada.
“Hay que tener racionalidad en que hay protestas que no tienen ningún sentido (...) el derecho al bloqueo no existe”, aseguró Daniel Briceño.
Asimismo, el representante a la Cámara expresó que el actuar del ESMAD y de las autoridades es muy lento.
“Pusieron a unas personas que estas son antidisturbios realmente a dialogar. Usted dice realmente un escuadrón antidisturbios está hecho para dialogar. No, no está hecho para dialogar, está hecho para ser antidisturbios. Entonces yo sí creo que el ESMAD es para ser antidisturbios y que los protocolos de diálogo deben seguir existiendo, pero deben ser reducidos en los tiempos”, añadió.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...