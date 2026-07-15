El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El derecho al bloqueo no existe”: Daniel Briceño aseguró que hay protestas que no tienen sentido

Daniel Briceño, el representante a la Cámara más votado, pasó por los micrófonos de La Luciérnaga de Caracol Radio y se refirió sobre su apoyo en las políticas del presidente electo Abelardo de la Espriella para que no haya más protestas.

Lea también: “Es más importante que el Gobierno, es el que decide”: Daniel Briceño sobre Presidencia del Congreso

“Yo sí creo que hay que hacer una modificación a los protocolos de atención y de diálogo en las protestas hoy”, explicó Daniel Briceño.

El representante a la Cámara señaló que hay algunas protestas que bloquean TransMilenio y perjudican la movilidad a más de tres millones de personas en Bogotá.

Lea más: “La UNP no es garantía de nada”: Daniel Briceño explica por qué renunció a esquema de seguridad

Asimismo, manifestó que estas protestas pueden durar una, dos y tres horas, sin embargo, cuando ya se desbloquea la ciudad está completamente colapsada.

“Hay que tener racionalidad en que hay protestas que no tienen ningún sentido (...) el derecho al bloqueo no existe”, aseguró Daniel Briceño.

Asimismo, el representante a la Cámara expresó que el actuar del ESMAD y de las autoridades es muy lento.

“Pusieron a unas personas que estas son antidisturbios realmente a dialogar. Usted dice realmente un escuadrón antidisturbios está hecho para dialogar. No, no está hecho para dialogar, está hecho para ser antidisturbios. Entonces yo sí creo que el ESMAD es para ser antidisturbios y que los protocolos de diálogo deben seguir existiendo, pero deben ser reducidos en los tiempos”, añadió.

Le puede interesar: Daniel Briceño confirma qué partidos apoyarán a Nicolás Barguil para la presidencia a la Cámara

Vea el programa EN VIVO:

Escuche Caracol Radio EN VIVO: