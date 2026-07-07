Gobierno electo ve con buenos ojos a Alfredo Deluque y Daniel Briceño para presidir Senado y Cámara

El ministro del Interior designado por el presidente electo, Rodrigo Lara, aseguró este lunes que el nuevo Gobierno ya inició contactos con los partidos políticos para consolidar una mayoría en el Congreso.

Por otro lado, aseguró que verían “con muy buenos ojos” una eventual elección de Alfredo Deluque, del Partido de La U, como presidente del Senado, y de Daniel Briceño, del Centro Democrático, en la Cámara de Representantes.

Así lo aseguró a la prensa tras una reunión con el ministro del Interior saliente, Armando Benedetti, en el marco del proceso de empalme.

“Inicié una comunicación formal con todos los partidos políticos que están representados en el Congreso de la República, excepto naturalmente con el esquema de oposición. La idea es consolidar una mayoría clara”, dijo.

Y agregó que “aquí no va a haber nada por debajo de la mesa, aquí no va a haber repartijas de la rama ejecutiva”.

Ahora, sobre la elección de las mesas directivas del Congreso, Lara insistió en que respetarán la autonomía del Legislativo.

Sin embargo, dijo: “Naturalmente que el doctor Alfredo Deluque reúne todas las condiciones, es un hombre serio, probo, que estuvo cerca de este proyecto. Y si el Congreso de la República decide en su autonomía elegirlo, pues lo veríamos con muy buenos ojos”.

En lo que tiene que ver con la Cámara de Representantes, Lara señaló: “El doctor Briceño también respaldó este proyecto de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, y veríamos con muy buenos ojos si esa es la decisión de la Cámara”.