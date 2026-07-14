Casa Catinchi o Aduana: las opciones para la sede de reuniones del Gobierno electo en Barranquilla

El Gobierno electo avanza en la búsqueda de una sede alterna en Barranquilla desde donde el presidente electo, Abelardo de la Espriella, pueda sostener reuniones de alto nivel y desarrollar parte de su agenda oficial una vez asuma el cargo, el próximo 7 de agosto.

Como parte de ese proceso, el equipo de seguridad del mandatario electo inspeccionó en las últimas horas el histórico edificio de la Aduana, recorrido que se da luego de la visita realizada por la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, a quien se le encomendó evaluar los espacios que podrían servir para el funcionamiento de esta sede alterna del Gobierno.

El edificio de la Aduana, construido entre 1919 y 1921, figura entre las principales opciones. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso indicaron que el esquema de seguridad ha identificado algunas dificultades relacionadas con su ubicación y con las condiciones que requeriría para garantizar la protección del jefe de Estado y de los altos funcionarios que allí se reunirían.

¿Qué funciona actualmente en la Aduana de Barranquilla?

El edificio de la Aduana, uno de los inmuebles patrimoniales más emblemáticos de Barranquilla, fue recuperado gracias a un proceso de restauración impulsado en la década de 1980 por la Cámara de Comercio de Barranquilla. En la actualidad, el complejo es administrado por la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta.

Hoy, el Complejo Cultural de la Antigua Aduana alberga el Archivo Histórico del Atlántico, la Biblioteca Piloto del Caribe, la sede de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta y un restaurante que, además de su actividad gastronómica, es escenario frecuente de eventos culturales y académicos.

La importancia histórica, arquitectónica y cultural del inmueble lo convierte en uno de los espacios que el Gobierno electo evalúa como posible sede para reuniones oficiales en Barranquilla.

¿Qué es la Casa Catinchi?

Otra de las alternativas que está sobre la mesa es la Casa Catinchi, ubicada frente a la Plaza de la Paz. Este inmueble también ha sido inspeccionado y es considerado como un posible escenario para la realización de reuniones de carácter nacional y encuentros con ministros, gobernadores, alcaldes y otros altos funcionarios.

La Casa Catinchi es una casona patrimonial ubicada frente a la Plaza de la Paz, en Barranquilla. Construida en la década de 1940 con un estilo neoclásico francés de la época republicana, fue la residencia de la familia Catinchi, inmigrantes puertorriqueños que se establecieron en la ciudad.

Tras un proceso de restauración liderado por la Gobernación del Atlántico, el inmueble se convirtió en un espacio para la realización de eventos institucionales y la atención de visitantes ilustres. Además, exhibe piezas elaboradas por artesanos de distintos municipios del departamento, con el propósito de promover la identidad cultural del Atlántico.

Aunque aún no hay una decisión definitiva, lo cierto es que Barranquilla sigue tomando fuerza como una de las ciudades donde el Gobierno de Abelardo de la Espriella tendría una sede para desarrollar parte de sus actividades oficiales una vez asuma el mandato del país