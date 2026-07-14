¿Abelardo de la Espriella podrá posesionarse en base militar? Carol Borda y Alejandro Toro debaten

La representante a la Cámara electa de Salvación Nacional, Carol Borda, hizo pública la proposición que radicará ante la plenaria de la Cámara de Representantes para que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se posesione en una guarnición militar.

En entrevista con 6 AM W de Caracol, Borda argumentó que el artículo 192 de la Constitución Política señala que la posesión del presidente electo debe realizarse ante el Congreso, “pero no habla de su sede física”.

“Contrario al veto o a la negación que se quiere pretender desde el presidente saliente, desde el Gobierno saliente, el Congreso de la República tiene la facultad para decidir si quiere sesionar, para la posesión específicamente, en el Capitolio y en la capital, o si quiere sesionar en una sede distinta”, señaló.

Incluso, mencionó que el reglamento interno del Congreso de la República señala que la discrecionalidad de la decisión le compete solamente a la Cámara de Representantes y al Senado de la República.

Entretanto, dijo que la posesión en una guarnición militar “es un mensaje muy importante de descentralización”.

“Él dijo, ‘yo no voy a salir del país porque voy a estar concentrado en el territorio nacional y en el ejercicio de descentralización’, y que sea el presidente quien haga presencia en el territorio es un mensaje muy importante de confrontación con organizaciones criminales transnacionales que tenemos que afrontar en este momento como país para seguridad, para gobernabilidad y para desarrollo económico”, indicó, agregando que es un importante mensaje simbólico y un respaldo a las Fuerzas Militares.

Escuche el debate completo aquí: