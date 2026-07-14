MinMinas pide priorizar pagos a generadoras para garantizar energía durante mantenimiento de SPEC

Caracol Radio conoció una comunicación del Ministerio de Minas y Energía en la que se solicita a la Superintendencia de Servicios Públicos adoptar medidas para priorizar los pagos a las empresas generadoras de energía, con el propósito de garantizar el suministro eléctrico en la región Caribe durante el mantenimiento programado de la planta regasificadora SPEC y ante la posible incidencia del fenómeno de El Niño.

La carta, firmada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, está dirigida al superintendente, Felipe Durán, y a la empresa Air-e intervenida. En ella se solicita que, durante el periodo de mantenimiento de la regasificadora, previsto entre el 30 de julio y el 3 de agosto, y mientras persistan las condiciones asociadas al fenómeno climático, se prioricen los pagos a las plantas térmicas que abastecen el mercado Caribe 2.

De acuerdo con el documento, el área Caribe 2 está integrada por los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar, territorios cuya confiabilidad eléctrica dependerá en buena medida de la disponibilidad de las centrales térmicas durante esos días.

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El Ministerio recuerda que esta terminal suministra gas natural importado a las plantas Termocandelaria, Termoflores y Termobarranquilla, además de atender parte de la demanda esencial de gas natural del país, razón por la cual resulta indispensable asegurar tanto el suministro del combustible como la disponibilidad operativa del parque térmico durante esos días.

La preocupación por la situación financiera de Air-e

En la carta, el Ministerio reconoce la compleja situación financiera de Air-e. Según el documento, la empresa intervenida no ha efectuado la totalidad de los pagos a las plantas térmicas, lo que ha generado un saldo de obligaciones que supera los 1,7 billones de pesos y aumenta en más de 100.000 millones de pesos mensuales.

La cartera de Minas advierte que esa incertidumbre sobre los pagos impide que las generadoras asuman compromisos para comprar el gas natural requerido, poniendo en riesgo la generación de energía durante el periodo crítico de mantenimiento.

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El Ministerio también advierte que, de no adoptarse estas medidas, podría ser necesario priorizar las cantidades de gas natural destinadas a las plantas térmicas, escenario que traería consigo limitaciones en el suministro de energía eléctrica.

Adicionalmente, solicitó a la Superintendencia verificar permanentemente la disponibilidad del parque térmico y de los demás elementos del Sistema Interconectado Nacional durante el mantenimiento de SPEC, con el objetivo de garantizar un servicio de energía seguro, continuo y confiable para los departamentos del Caribe.

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