Abelardo de la Espriella insiste en posesionarse en una guarnición militar pese a la orden de Petro

Bogotá, Junio 25 de 2026.El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el acto oficial de entrega de credenciales a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Abondano, quienes fueron acreditados como presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026–2030. (Colprensa - Catalina Olaya) / Catalina Olaya

El presidente electo Abelardo de la Espriella, a través de sus plataformas digitales, insistió en que se posesionará el próximo 7 de agosto en una guarnición militar ubicada en el sur del país, pese a la orden impartida por el presidente Gustavo Petro de no utilizar instalaciones militares o policiales para ese acto.

En su mensaje, De la Espriella aseguró que mantendrá esa decisión. “Los colombianos pueden estar seguros de que cumpliré mi promesa. Me voy a posesionar en el sur del país, en una guarnición militar, para rendirle un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia, la libertad y la institucionalidad”, afirmó.

El mandatario electo también hizo un llamado al Congreso de la República de cara a la instalación del nuevo periodo legislativo. “Hago un llamado directo y patriótico al nuevo Congreso de la República para que el 20 de julio tome la decisión correcta para cumplir con ese mandato del pueblo. Tienen la oportunidad de demostrarle al país que están dispuestos a trabajar en armonía, siempre de cara a la gente, con cartas abiertas, sin negociaciones bajo la mesa e interpretando fielmente a quienes votaron por una patria milagro construida entre todos”, señaló.

Las declaraciones se conocen un día después de que el presidente Gustavo Petro anunciara, a través de su cuenta de X, que “los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento en que el nuevo presidente jure y, por tanto, hasta ese momento soy el comandante supremo de las Fuerzas Militares. Ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando este sea su comandante supremo”.

Con ese argumento, el jefe de Estado ordenó que “ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia” y recordó que “el presidente se posesiona ante el Congreso en sesión plena”, como lo establece la Constitución.

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