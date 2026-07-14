Atlántico registró 13 homicidios en el reciente fin de semana festivo: estos son los detalles

La violencia volvió a golpear a Barranquilla y varios municipios del Atlántico durante el reciente puente festivo, dejando un saldo de 13 homicidios, contando con un abatido por las autoridades, una cifra que mantiene la preocupación de las autoridades y de los analistas de seguridad por el crecimiento sostenido de los delitos de alto impacto en el departamento.

De acuerdo con el experto en seguridad ciudadana Arturo García, diez de los asesinatos ocurrieron en Barranquilla, mientras que los demás casos se registraron en Soledad, Baranoa y Sabanalarga.

Los hechos violentos fueron reportados en sectores como Las Flores, Montes, San Felipe, Miramar, El Ferry, Las Malvinas y La Luz, varios de ellos identificados como puntos críticos por la disputa entre estructuras criminales.

García señaló que uno de los factores que estaría impulsando el aumento de la violencia es la irrupción de la organización denominada ‘Nueva Generación’, grupo que, según explicó, habría surgido de divisiones internas dentro de estructuras delincuenciales que operaban previamente en la ciudad y su área metropolitana.

El analista indicó que en zonas del suroriente de Barranquilla se ha evidenciado una confrontación entre integrantes de ‘Nueva Generación’ y miembros de ‘Los Costeños’, situación que ha derivado en una cadena de homicidios durante las últimas semanas.

“Se trata de enfrentamientos entre antiguos aliados que hoy disputan control territorial y economías ilegales”, dijo.

Incremento de crímenes

Las cifras reflejan una tendencia ascendente en materia de homicidios durante 2026. Según los registros expuestos por García, enero cerró con 96 asesinatos, febrero con 93, marzo con 101, abril con 104, mayo con 113 y junio superó los 116 casos.

Frente al nuevo escenario, García manifestó que “la llegada del Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella representará un desafío importante en materia de seguridad. Aunque se han anunciado refuerzos operativos y el despliegue de mandos especializados para combatir a las organizaciones criminales, aún es prematuro anticipar resultados frente al accionar de ‘Nueva Generación’”.

El especialista concluyó que las estrategias no pueden limitarse únicamente a la persecución policial, ya que fenómenos como la extorsión, el hurto violento y los homicidios han persistido durante los últimos seis años.