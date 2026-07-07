¿Quién es Elsa Noguera, ministra de Transporte designada por Abelardo de la Espriella? Trayectoria

El presidente electo Abelardo de la Espriella dio a conocer seis nuevos miembros que integrarán su gabinete de gobierno. Entre las designaciones se encuentra Elsa Noguera, quien asumirá el liderazgo de la cartera de Transporte.

Noguera llega a este cargo con una gestión caracterizada por el saneamiento financiero y un liderazgo ejecutivo.

Nacida en Barranquilla en 1973, Noguera es economista egresada de la Universidad Javeriana y cuenta con una Maestría en Administración de Negocios especializada en finanzas (MBA) de la Universidad del Norte.

En su trayectoria se destaca su paso por la Secretaría de Hacienda de Barranquilla entre 2008 y 2010. A nivel nacional, cobró relevancia cuando Germán Vargas Lleras la anunció como su fórmula vicepresidencial para las elecciones de 2010, pero no alcanzaron la victoria.

Primera mujer elegida como alcaldesa de Barranquilla

En octubre de 2011, Noguera se convirtió en la primera mujer elegida como alcaldesa de Barranquilla, donde lideró un proceso de saneamiento y fortalecimiento de las finanzas distritales que fue bautizado como el “Milagro Financiero de Barranquilla”.

Posteriormente, fue nombrada ministra de Vivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos. En los comicios del 27 de octubre de 2019, fue elegida gobernadora del Atlántico, cargo que desempeñó en el periodo comprendido entre 2020 y 2023.

Noguera también ha destacado en el sector social. En 2019 trabajó en la Fundación Scholas. Esta organización, dirigida por el papa Francisco, abrió sus puertas en Colombia en 2018, seis meses después de la visita del Pontífice al país, con el objetivo de promover la “Cultura del Encuentro” a través de la educación.

Desde su rol en la fundación, Noguera tuvo la oportunidad de insertar a Colombia en una red global con presencia en más de 190 países, integrando a centros educativos públicos y privados de todas las confesiones religiosas en los cinco continentes.

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