Declaran calamidad pública en Juan de Acosta tras emergencias por vendaval

Un fuerte vendaval registrado este lunes en los municipios de Juan de Acosta y Usiacurí, en el Atlántico, dejó una emergencia que afecta hasta el momento a por lo menos 630 personas, de acuerdo con el balance preliminar entregado por las autoridades.

El fenómeno natural ocasionó daños principalmente en las cubiertas de las viviendas, caída de árboles, afectaciones en algunos elementos de infraestructura urbana y bloqueos temporales en varias vías de la zona.

En Juan de Acosta, uno de los municipios más golpeados, las autoridades locales continúan adelantando el censo de damnificados, mientras organismos de socorro trabajan en la atención de las familias afectadas y en la recuperación de la movilidad.

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La Gobernación del Atlántico activó los protocolos de atención para coordinar la entrega de ayudas humanitarias a las familias damnificadas, entre ellas elementos para mitigar los daños ocasionados en las viviendas y atender las necesidades más urgentes.

Las autoridades confirmaron que no se reportan personas lesionadas ni pérdidas humanas.