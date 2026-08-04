De la Espriella designa al General en retiro Alejandro Barrera como nuevo director de la Policía
El presidente electo también anunció que el General en retiro Norberto Mujica será el subdirector de la Policía Nacional.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció la conformación de la nueva cúpula de la Policía Nacional con el reintegro de los generales retirados Alejandro Barrera y Norberto Mojica, quienes asumirán la Dirección y la Subdirección General de la institución, respectivamente.
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Durante una declaración pública, el mandatario electo explicó que ambos oficiales volverán al servicio activo para liderar la Policía Nacional durante su Gobierno, en medio de la estrategia de seguridad que pondrá en marcha una vez asuma la Presidencia.
De acuerdo con el anuncio, el general Alejandro Barrera será el nuevo director general de la Policía Nacional, mientras que el general Norberto Mojica ocupará el cargo de subdirector general.
Subdirección de la Policía tendrá sede en Barranquilla
El presidente electo, Abelardo De la Espriella también anunció que la subdirección de la Policía Nacional tendrá sede permanente en Barranquilla.
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