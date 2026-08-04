Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 ago 2026 Actualizado 19:13

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

De la Espriella designa al General en retiro Alejandro Barrera como nuevo director de la Policía

El presidente electo también anunció que el General en retiro Norberto Mujica será el subdirector de la Policía Nacional.

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció la conformación de la nueva cúpula de la Policía Nacional con el reintegro de los generales retirados Alejandro Barrera y Norberto Mojica, quienes asumirán la Dirección y la Subdirección General de la institución, respectivamente.

Durante una declaración pública, el mandatario electo explicó que ambos oficiales volverán al servicio activo para liderar la Policía Nacional durante su Gobierno, en medio de la estrategia de seguridad que pondrá en marcha una vez asuma la Presidencia.

De acuerdo con el anuncio, el general Alejandro Barrera será el nuevo director general de la Policía Nacional, mientras que el general Norberto Mojica ocupará el cargo de subdirector general.

Subdirección de la Policía tendrá sede en Barranquilla

El presidente electo, Abelardo De la Espriella también anunció que la subdirección de la Policía Nacional tendrá sede permanente en Barranquilla.

Noticia en desarrollo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir