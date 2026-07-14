Megazona Segura ‘Barranquillita’: la estrategia que ya lleva 19 capturas

La Alcaldía de Barranquilla, en conjunto con la Policía Metropolitana, puso en marcha la primera Megazona Segura en el sector de ‘Barranquillita’. Este nuevo modelo no solo lleva más policías a las calles, sino que transforma el entorno con limpieza, orden y tecnología, trabajando de la mano con los comerciantes.

El proyecto, que cubre las zonas de los CAI Barranquillita y Aduana, busca replicarse en otros sectores comerciales donde la comunidad ya trabaja en equipo con las autoridades contra la delincuencia. En las últimas acciones desplegadas en este sector, las autoridades lograron:

16 capturas en flagrancia por porte ilegal de armas de fuego y hurto a personas, con recuperación de elementos.

3 capturas por orden judicial.

1.827 órdenes de comparendo aplicadas bajo el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

“Esta Megazona Segura no se quedó en el discurso. Hoy Barranquillita tiene presencia permanente, tecnología y resultados”, dijo Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La estrategia en Barranquillita hace parte del plan de la Alcaldía para recuperar espacios críticos, combinando pie de fuerza, videovigilancia, iluminación y control al espacio público, impactando directamente la percepción de seguridad.

¿Cómo funciona la Megazona Segura?

El plan se basa en cuatro pilares para trabajar en pro de la tranquilidad al sector:

Seguridad preventiva: Campañas directas para frenar la extorsión y el hurto.

Campañas directas para frenar la extorsión y el hurto. Más tecnología: Instalación de cámaras de seguridad, alarmas y mejores equipos de comunicación.

Instalación de cámaras de seguridad, alarmas y mejores equipos de comunicación. Comunidad unida: Capacitaciones y mesas de trabajo constantes con los comerciantes.

Capacitaciones y mesas de trabajo constantes con los comerciantes. Entornos limpios: Jornadas de aseo, recuperación del espacio público y control de la ilegalidad.

En un encuentro con el director nacional del Gaula de la Policía, el coronel Edgar Correa, se definieron estrategias como los cuadrantes lineales y microcuadrantes, que son zonas críticas elegidas por los mismos comerciantes para tener vigilancia prioritaria.