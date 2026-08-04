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04 ago 2026 Actualizado 18:42

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Barranquilla

Abelardo De la Espriella lidera en Barranquilla reunión con alcaldes de las principales ciudades

En la capital del Atlántico también están reunidos los secretarios de seguridad de estas ciudades.

Reunión que lidera el presidente electo, Abelardo De la Espriella. Foto: @ABDELAESPRIELLA

Reunión que lidera el presidente electo, Abelardo De la Espriella. Foto: @ABDELAESPRIELLA

Reunión que lidera el presidente electo, Abelardo De la Espriella. Foto: @ABDELAESPRIELLA
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En el Pabellón de Cristal, en el Gran Malecón del Río, el presidente electo, Abelardo De la Espriella lidera una reunión con los alcaldes de las principales ciudades del país junto a los secretarios de seguridad de estas ciudades.

“Coordinando las acciones que emprenderemos para enfrentar con decisión la criminalidad y garantizar la protección de todos los colombianos. Vamos a recuperar el orden, fortalecer la autoridad y devolver la tranquilidad a cada rincón de Colombia”, indicó De la Espriella.

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La reunión inició sobre las 10:00 de la mañana en donde se espera que haya anuncios importantes en materia de seguridad.

Por su parte, el presidente electo, Abelardo De la Espriella indicó que “la seguridad será el pilar sobre el que construiremos la Patria Milagro”.

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