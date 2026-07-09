Bogotá es la capital mejor administrada de Colombia, según Función Pública

Bogotá D.C

El Departamento Administrativo de Función Pública , del Gobierno Nacional, publicó el ranking de las ciudades capitales y su índice de desempeño institucional. La capital que lidera la lista es Bogotá con 98,6 puntos sobre 100 en el Índice de Desempeño Institucional.

Bogotá, la mejor rankeada

Bogotá se ubicada en el podio con 98,6 puntos sobre 100 en el Índice de Desempeño Institucional. Le sigue Cartagena, capital del departamento de Bolívar con 97,1 puntos. En el tercer lugar está Bucaramanga en Santander con 95,2 puntos.

Desde la Alcaldía de Bogotá reconocieron el trabajo que han hecho los funcionarios públicos de la administración.

“Es el reconocimiento al trabajo de un gabinete comprometido con la ciudad, y muestra que estamos sacando adelante proyectos importantes para los bogotanos”, señaló el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Agregó que la capital de Colombia debe seguir siendo un referente en gestión pública con miras a la población.

En las últimas posiciones se encuentran: Riohacha en la Guajira con 60,8 puntos de 100, después va la administración de Arauca con 57,6 puntos y en el último lugar está Leticia, capital de la Amazonía, con 51,7 puntos.