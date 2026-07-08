Normalizan la movilidad entre Risaralda y Chocó tras operaciones militares en la zona limítrofe

Pereira

Después de varios días de tensión por la alteración del orden público en el corredor vial que comunica a Risaralda con el Chocó, las autoridades confirmaron que el paso por la carretera Panamericana ya se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. La decisión se tomó luego de las operaciones adelantadas por el Ejército Nacional, que permitieron recuperar las condiciones de seguridad en este importante eje vial del occidente colombiano.

Recordemos que la movilidad permanecía afectada como consecuencia de los enfrentamientos entre tropas del Ejército y el ELN en el municipio de Tadó, situación que derivó en la incineración de varios vehículos de carga, la obstrucción de la carretera con un camión tipo furgón y la suspensión del tránsito durante varios días, afectando tanto al transporte de pasajeros como al de mercancías.

Con la habilitación del corredor, la Terminal de Transportes de Pereira anunció que las rutas con destino al departamento del Chocó fueron restablecidas. Según confirmó su gerente, Héctor Fabio Artunduaga, nuevamente están operando las 16 frecuencias diarias que cubren el trayecto entre Pereira y Quibdó.

“Queremos informarle a la ciudadanía y especialmente a nuestros usuarios de la vía hacia el departamento del Chocó que, una vez realizadas las actividades del Ejército Nacional en el sector de Tadó, nos avisaron que la vía ya estaba despejada. Nosotros en el terminal de transportes de Pereira con las dos empresas que viajan hacia ese sector empezamos a despachar buses. En este momento la vía hacia el departamento del Chocó está normalizada, estamos despachando sin ningún contratiempo”, afirmó Artunduaga.

No obstante, las autoridades aclararon que el dispositivo de seguridad se mantiene activo. Tropas de la Quinta División del Ejército Nacional en el Chocó y la Octava Brigada en Risaralda, continúan desplegadas a lo largo de la vía, realizando patrullajes y acompañando a los vehículos para brindar garantías a transportadores y viajeros.

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La presencia militar permanecerá en este corredor estratégico mientras persistan las condiciones de riesgo, buscando capturar o neutralizar a miembros del ELN.