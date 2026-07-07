Gobernador de Risaralda pide respaldo del nuevo Gobierno Nacional

Risaralda

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, hizo un llamado al nuevo Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella para trabajar de manera articulada con las regiones y garantizar la continuidad de las principales obras que impulsan el desarrollo del departamento.

El mandatario aseguró que, más allá de las diferencias políticas, el país necesita construir una agenda conjunta que permita sacar adelante proyectos de alto impacto para la competitividad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

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Entre las iniciativas que considera prioritarias para ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo hacia 2030, Patiño Ochoa destacó el Hospital Regional de Alta Complejidad, los trenes del Café y del Pacífico, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Pereira y Dosquebradas, Vías del Samán, la Plataforma Logística de Occidente, Autopistas del Café y el Centro de Biotecnología.

El gobernador señaló que estos proyectos son el resultado de varios años de gestión y requieren del respaldo financiero del Gobierno Nacional para convertirse en una realidad, al considerar que no solo beneficiarán a Risaralda, sino también al desarrollo económico del país.

“La posibilidad de tener, por qué no, el Geoparque dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo y otros proyectos prioritarios que serán discutidos y que tienen resorte en el orden nacional, lo que tiene que ver con la concesión que está ya en reversión de autopistas del café y qué va a pasar con esos peajes para el territorio, cómo nos van a ayudar a financiar las nuevas vías que Risaralda y que esta región requieren”, expresó Juan Diego Patiño Ochoa, Gobernador de Risaralda.

Patiño Ochoa también destacó como positivo el proceso de acercamiento que el presidente electo ha iniciado con los gobernadores del país para conocer las necesidades de cada territorio.

“Lo más importante es que nos escuchen y que esos proyectos prioritarios para la región sigan adelante. No ha sido fácil, han sido muy luchados y de verdad tenemos toda la expectativa para que se terminen de desarrollar y presten el servicio a todas las personas a las cuales nosotros representamos”, reiteró el mandatario.

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Recalcó el mandatario departamental que este diálogo permitirá que las regiones tengan una mayor participación en la definición de las prioridades nacionales.

Finalmente, el mandatario envió un mensaje de respaldo institucional al nuevo jefe de Estado y manifestó su disposición de trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional.