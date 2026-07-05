El ELN atacó con drones la subestación de Policía de Santa Cecilia, en Pueblo Rico

Pueblo Rico

En las últimas horas la subestación de Policía del corregimiento de Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico, fue blanco de un ataque con artefactos explosivos improvisados lanzados desde un dron. De acuerdo con las autoridades, la acción no dejó personas lesionadas ni afectó la capacidad operativa de la Fuerza Pública en este sector del occidente de Risaralda.

Tras los hechos, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad para proteger al personal y asegurar el perímetro.

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“Hemos desplegado un componente especial en articulación con nuestro Ejército Nacional. Estamos adelantando actividades operativas para ejercer control territorial y evitar que se presenten otros hechos de afectación en contra de la Fuerza Pública o de la población civil”, señaló el coronel Jaime Enrique Higgins, comandante de la Policía de Risaralda.

De manera preliminar, las autoridades atribuyen el ataque a la estructura Manuel Hernández El Boche del ELN, grupo armado ilegal que tiene injerencia en el departamento del Chocó y en la zona limítrofe con Risaralda. Los organismos de inteligencia avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias del atentado e identificar a los responsables.

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Como respuesta, la Policía Nacional desplegó un componente especial en coordinación con el Ejército Nacional para reforzar la presencia institucional en el corregimiento de Santa Cecilia y mantener el control del territorio. Las autoridades aseguraron que continuarán las operaciones militares y policiales con el propósito de prevenir nuevos ataques, proteger a la población civil y garantizar la seguridad en esta zona del departamento.