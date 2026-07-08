Duque y otros expresidentes critican desobediencia civil y defienden elección de De la Espriella

El Grupo Libertad y Democracia se refirió a la desobediencia civil. / Foto: Suministrada

El Grupo Libertad y Democracia, del que hacen parte expresidentes como Iván Duque y Mariano Rajoy, rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda en las cuales desconocen la legitimidad del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y hacen un llamado a la desobediencia civil pacífica.

Además, dijo que “es gravemente contradictorio que un gobierno elegido bajo el mismo sistema electoral que lo llevó al poder anuncie que no reconocerá a su sucesor”.

En un comunicado firmado por 14 expresidentes y líderes políticos de América Latina y España, la organización afirmó que el triunfo de De la Espriella fue certificado por las autoridades electorales colombianas y recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó la credencial que lo acredita como presidente electo: “El resultado electoral es legítimo y está certificado por las autoridades competentes”.

De igual manera, sostiene que las denuncias de fraude difundidas en redes sociales “no constituyen prueba judicial ni sustituyen el único mecanismo legítimo para controvertir una elección en Colombia, que es la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado”.

Frente a los llamados a la desobediencia civil promovidos desde sectores de la oposición, el Grupo Libertad y Democracia aseguró que, si bien la protesta pacífica y la oposición política son derechos fundamentales, dichos llamados “exceden la crítica política legítima” cuando se fundamentan en el desconocimiento de la investidura del presidente electo.

“Cuando dicho llamado se articula alrededor del no reconocimiento de la investidura presidencial y de la movilización en la fecha de instalación del nuevo Congreso, deja de ser disenso democrático y se convierte en un intento de deslegitimar, por vías extrainstitucionales, una decisión que corresponde exclusivamente al pueblo soberano y, en caso de controversia, a la justicia electoral”, escribió.

De igual manera, la organización hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que ejerza sus funciones hasta el final de su mandato “conforme a la Constitución”, sin utilizar el poder del cargo “para sembrar dudas infundadas sobre la legitimidad de su sucesor”.

Asimismo, pidió a la comunidad internacional, a las misiones de observación electoral y a los organismos multilaterales valorar los hechos con base en las certificaciones oficiales y las decisiones de la justicia colombiana, y no en acusaciones formuladas en redes sociales.

Finalmente, el Grupo Libertad y Democracia reiteró que Colombia “merece una transición en paz” y manifestó su confianza en que el relevo presidencial del próximo 7 de agosto se desarrolle conforme a la Constitución.

¿Quiénes son los 14 firmantes del comunicado?

Además del expresidente Iván Duque, el pronunciamiento fue suscrito por: