Representante “Lalis” exige al Distrito explicar por qué sigue en el cargo la alcaldesa de Usme

La representante a la Cámara por Bogotá, Laura Daniela Beltrán Palomares, radicó un derecho de petición ante la Secretaría Distrital de Gobierno para solicitar explicaciones sobre la permanencia de Leidi Marcela Pinilla como alcaldesa local de Usme, pese a que el Consejo de Estado confirmó, en segunda instancia, la nulidad de su nombramiento.

La decisión judicial, emitida el 9 de julio de 2026, determinó que Pinilla no acreditó uno de los requisitos legales para ejercer el cargo: demostrar que durante los dos años previos a su designación residió o desarrolló una actividad profesional, laboral, comercial o industrial en la localidad de Usme.

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De acuerdo con el alto tribunal, la certificación presentada por la funcionaria únicamente acreditaba la existencia de un contrato con una corporación ubicada en esa localidad, pero no demostraba que hubiera desempeñado efectivamente sus labores allí ni que mantuviera un vínculo permanente con el territorio, como exige la ley.

Ante este panorama, Beltrán solicitó al Distrito informar si la sentencia ya fue notificada, qué actuaciones administrativas se han adelantado para cumplir el fallo, cuál es el estado jurídico del cargo y bajo qué fundamento Pinilla continúa ejerciendo sus funciones.

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“Aquí no está en discusión si una decisión judicial gusta o no. Lo que está en juego es el respeto por el Estado de derecho. Las sentencias del Consejo de Estado son para cumplirse y la ciudadanía merece una explicación clara sobre lo que está ocurriendo en la Alcaldía Local de Usme”, afirmó la representante Laura Beltrán.

La congresista también señaló que el cumplimiento de las decisiones judiciales es un principio fundamental para garantizar la legalidad en el ejercicio de la función pública y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

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“Los habitantes de Usme tienen derecho a saber quién ejerce legalmente la autoridad en su localidad y qué acciones ha tomado la Administración Distrital frente a un fallo de esta naturaleza. La transparencia no puede depender de interpretaciones discrecionales”, agregó.

Finalmente, Beltrán anunció que hará seguimiento a la respuesta de la Secretaría Distrital de Gobierno y a las actuaciones que adopte la Administración para dar cumplimiento a la decisión del Consejo de Estado.