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20 mar 2026 Actualizado 02:06

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Política

“Deje la cobardía”: expresidente Iván Duque pidió a Iván Cepeda que asista a debates presidenciales

El expresidente Iván Duque hizo esa solicitud desde el lanzamiento del primer libro de I+D, su centro de pensamiento.

Laura Daniela Duarte@laurad_duarte

En medio de las campañas presidenciales para las elecciones del próximo 31 de mayo, la Fundación Innovación para el Desarrollo (I+D), del expresidente Iván Duque, hizo el lanzamiento del libro “Rescatando a Colombia”.

Durante la presentación del libro, Duque aseguró que abordan cinco “bombas” que, a su juicio, enfrenta actualmente el país, tras el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según dijo, esas cinco “bombas” serían la fiscal, de seguridad, de salud, energética y la bomba de relaciones internacionales.

Aseguró que el gobierno actual habría llevado a Colombia a desgastar sus relaciones con países como Ecuador, Perú, Estados Unidos e Israel; también habló de “la pérdida de capacidad técnica en la Cancillería”.

Tras el lanzamiento del libro, lanzó una dura crítica al candidato presidencial Iván Cepeda, a quien le pidió asistir a debates junto a sus contendores políticos.

“Quien quiera ser presidente de Colombia tiene que ir a debates (…) no puede pretender ser presidente escondido en el burladero”, señaló.

De otro lado, destacó la participación de dos de sus exfuncionarios como candidatos vicepresidenciales: José Manuel Restrepo y Juan Daniel Oviedo.

“Se hizo bien la tarea de promover ese liderazgo y muestra el empecinamiento que tuvimos de darle espacio a gente que tuviera un compromiso técnico con el país”, dijo.

Laura Daniela Duarte

Laura Daniela Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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