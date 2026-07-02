¿Qué consecuencias tendría el llamado a la desobediencia civil para Iván Cepeda? Abogado explica
Caracol Radio habló con el especialista en derecho penal Darío Bazzani, quien habló de la jurisprudencia en torno a la desobediencia civil.
¿Qué consecuencias tendría el llamado a la desobediencia civil para Iván Cepeda? Abogado explica
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David Otero
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