Petro afirma que la oposición la definirá el pueblo y hace un llamado a defender reformas sociales

Al término de una reunión con el senador Iván Cepeda en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se refirió al nuevo escenario político que afrontará el país tras la elección presidencial y sostuvo que la oposición será definida por la voluntad popular y las reglas democráticas.

El mandatario aseguró que las reformas ya aprobadas deberán continuar su implementación y manifestó que espera que el nuevo gobierno ejerza una oposición “legítima, parlamentaria y popular”.

“Las que ya se aprobaron deben seguir. La oposición debe ser legítima, parlamentaria y popular. Si rompe esas reglas, ya dependerá de ellos”, afirmó.

Sobre el proceso de empalme con el gobierno entrante, Petro señaló que su administración ya está preparada para iniciar la transición. “Estamos listos, ya estamos esperando”, dijo al ser consultado sobre quiénes liderarán ese proceso.

El presidente confirmó además que no ha sostenido conversaciones con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, aunque dejó claro que ello no afectará la transición institucional.

“No he hablado con Abelardo De La Espriella, pero mi posición no va a impedir el cambio de gobierno”, expresó.

Frente a la definición de quién ejercerá la oposición en el próximo cuatrienio, Petro respondió que “el pueblo” será quien determine ese papel, mientras que el senador Iván Cepeda respaldó la unidad del progresismo. “Somos un solo proyecto que está más unido y cohesionado que nunca”, afirmó el congresista.

El jefe de Estado también envió un mensaje a los más de 12 millones de ciudadanos que respaldaron el proyecto progresista en las urnas. “Primero, tranquilidad y organización. Este periodo debe ser de organización de la comunidad colombiana para no dejar retroceder las reformas sociales”, sostuvo.

Finalmente, Petro se refirió a la conformación del nuevo Congreso y advirtió que existirán tensiones entre los sectores tradicionales y las nuevas fuerzas políticas. “El nuevo Congreso tiene abierta la posibilidad de construir mayorías. Habrá intentos de algunas fuerzas tradicionales de ejercer presión, pero también hay nuevas fuerzas que deben actuar con independencia y en favor del pueblo”, concluyó.