Pacto Histórico insistirá en demandar la elección de Abelardo de la Espriella tras reunión con Petro

Luego de una reunión con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, el Pacto Histórico anunció que insistirá en presentar demandas de nulidad contra la elección del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Incluso, aseguraron que llevarán las pruebas que han venido recopilando, y otras que les presentó el presidente Gustavo Petro este martes, ante el Consejo de Estado.

El encuentro comenzó hacia las 12:00 del mediodía y se extendió hasta aproximadamente las 3:30 de la tarde, en pleno partido de la Selección Colombia.

A la reunión asistieron congresistas electos del Pacto Historico para analizar la agenda para el próximo periodo del Congreso, y la estrategia frente a los resultados de las elecciones presidenciales.

Al término de la reunión, el representante a la Cámara, Gabriel Becerra, habló con Caracol Radio y aseguró que el Pacto Histórico considera que existen elementos suficientes para insistir en acudir a la justicia.

”En eso tenemos todo el derecho. El presidente insiste en una serie de circunstancias que dejan varias dudas y tienen que ver con los escrutinios”, dijo.

A la reunión asistieron, entre otros, el representante electo Walter Alfonso Rodríguez, conocido como ‘Wally’; los representantes Gabriel Becerra y Heráclito Landínez; el senador Alejandro Ocampo; y el senador Iván Cepeda, quien fue el contendor de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

También participó el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el exdirector de la Agencia de Tierras, Felipe Harman.