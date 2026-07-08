Petro pide fortalecer el presupuesto de la JEP y rechaza recortes a la justicia transicional

El presidente Gustavo Petro pidió fortalecer el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y rechazó cualquier reducción de recursos para ese tribunal, al considerar que su funcionamiento es fundamental para el cumplimiento del Acuerdo de Paz, la garantía de los derechos de las víctimas y la reconciliación del país.

El pronunciamiento del mandatario se produjo después de las declaraciones del ministro de Justicia designado, Iván Cancino, quien aseguró que el nuevo Gobierno no buscará eliminar la JEP, aunque sí mantendrá una postura crítica frente a su funcionamiento y exigirá resultados una vez concluya la etapa de investigación prevista para la justicia transicional.

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Petro sostuvo que la JEP debe contar con un mayor respaldo presupuestal desde los recursos asignados al sector Justicia y advirtió que reducir su financiación significaría un retroceso frente a los compromisos adquiridos por el Estado colombiano con el Acuerdo de Paz.

“La JEP debe ser fortalecida desde el presupuesto de la Nación que se traspasa a Justicia”, afirmó el jefe de Estado.

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El mandatario insistió en que la Jurisdicción Especial para la Paz hace parte integral del Acuerdo de Paz, por lo que cualquier intento de debilitarla mediante recortes presupuestales pondría en riesgo el esclarecimiento judicial de los hechos ocurridos durante el conflicto armado.

“Acabar la JEP quitando financiación no es correcto, porque la Justicia Especial para la Paz hace parte del Acuerdo de Paz, que es declaración unilateral de Estado”, señaló.

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Por su parte, el ministro designado, Iván Cancino, afirmó que, aunque tanto él como el presidente electo han sido críticos de la JEP durante varios años, el Gobierno no pretende desmontar ese tribunal, sino exigir que entregue resultados una vez finalice el periodo de investigación establecido en la Constitución y en el Acuerdo de Paz.

“No es que nosotros queramos acabar la JEP”, aseguró Cancino en entrevista con Caracol Radio.

El funcionario agregó que la jurisdicción ha contado con el tiempo suficiente para adelantar las investigaciones y que, una vez concluya esa fase, deberá responder ante el país por los resultados obtenidos. También recordó que la Corte Penal Internacional mantiene seguimiento sobre el funcionamiento de la justicia transicional en Colombia.

Finalmente, Petro defendió el papel de la verdad judicial como uno de los pilares de la construcción de paz y reiteró que el país no debe renunciar al esclarecimiento de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado.

“No hay que acabar la posibilidad de la verdad judicial en el conflicto porque es fundamental para la reconciliación nacional. Si queremos paz debe haber verdad, mucha verdad; y no miedo, amenaza y mucha mentira”, concluyó el presidente.