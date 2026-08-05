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05 ago 2026 Actualizado 19:35

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Política

Congresistas del Partido Verde no asistirán a la posesión de Abelardo de La Espriella

Se trata de Los representantes a la Cámara Santiago Osorio y Alejandra Abasolo, y el senador Ariel Ávila, quienes piden al partido declararse en oposición.

Abelardo de la Espriella, Santiago Osorio y Alejandra Abasolo

Abelardo de la Espriella, Santiago Osorio y Alejandra Abasolo

Abelardo de la Espriella, Santiago Osorio y Alejandra Abasolo

Karen Bohórquez

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Los representantes a la Cámara Santiago Osorio y Alejandra Abasolo, y el senador Ariel Ávila anuncian que no asistirán a la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Además, solicitan a la Dirección Nacional del partido Alianza Verde declararse en oposición al nuevo gobierno.

El representante Santiago Osorio anunció que los tres congresistas de la Alianza Verde harán presencia en el sector de Puerto Rellena, también conocido como ‘Resistencia’, en compañía de otros 50 congresistas del Pacto Histórico.

Caracol Radio también pudo establecer que 5 de los 11 congresistas del Partido Verde quieren ser opositores al nuevo gobierno. Se trata de Ariel Ávila, José Macea, Jesús Cuasapud, Santiago Osorio y Alejandra Abasolo.

Pasados los actos del próximo 7 de agosto, habrá una reunión para definir la postura del partido.

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