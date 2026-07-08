Cortes de luz en Bogotá este miércoles 8 de julio: conozca los horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá este miércoles 8 de julio | Enel Colombia

La capital del país tendrá suspensión del servicio de energía este miércoles 8 de julio. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que cuatro localidades se verán afectadas en diferentes horarios.

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La interrupción del servicio se genera por trabajos de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el miércoles 24 de junio

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m., de la carrera 17 a carrera 19 entre calle 68 Sur a calle 70 Sur – Barrio Cerro Colorado.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m., de la calle 68 Sur a calle 70 Sur entre carrera 17 a carrera 19 – Barrio El Mirador.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m., dela carrera 17 a carrera 19 entre calle 68 Sur a calle 70 Sur – Barrio Villa Gloria.

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Localidad de Kennedy

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:30 p. m., de la calle 4 Sur a calle 6 Sur entre carrera 79 a carrera 80 – Barrio Ciudad Techo II.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 64 a carrera 67 entre calle 0 a calle 3 – Barrio Galán.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 131 a calle 133 entre carrera 102 a carrera 105 – Barrio Costa Azul.

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