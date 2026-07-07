Secretaría de Ambiente selló los primeros equipos de medición de un centro de diagnóstico automotor

La Secretaría Distrital de Ambiente reanudó, después de ocho años, los operativos de inspección a los centros de diagnóstico automotor de Bogotá para verificar la confiabilidad de las pruebas de emisiones contaminantes que se realizan a los vehículos.

Como resultado del primer procedimiento, la entidad suspendió las actividades y ordenó el sellamiento preventivo de los equipos de medición de un establecimiento por incumplir la normatividad ambiental.

Durante la inspección, el equipo técnico evaluó el estado y funcionamiento de los equipos utilizados para medir las emisiones contaminantes, el software empleado en las pruebas, los procedimientos de inspección y las condiciones de operación del establecimiento.

El objetivo fue comprobar que las revisiones técnico-mecánicas se desarrollaran conforme a los estándares exigidos por la legislación ambiental.

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Sellan equipos por inconsistencias en las pruebas de emisiones

Según informó la Secretaría de Ambiente, durante el operativo se identificaron incumplimientos que comprometían la confiabilidad de las pruebas de emisiones contaminantes.

La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, aseguró que estos controles buscan garantizar que las certificaciones emitidas por los CDA reflejen el verdadero estado de los vehículos que circulan por la ciudad.

“Si un vehículo obtiene una certificación sin cumplir realmente los límites permitidos de emisiones, se pone en riesgo la salud de los bogotanos y se debilita una herramienta fundamental para controlar la contaminación del aire”, afirmó la funcionaria.

Bogotá cuenta con 165 centros de diagnóstico automotor

Actualmente, en Bogotá operan 165 centros de diagnóstico automotor autorizados para realizar revisiones de emisiones contaminantes.

La Secretaría recordó que los CDA cumplen un papel clave en la reducción de la contaminación generada por las fuentes móviles, ya que son los encargados de verificar que los vehículos respeten los límites máximos de emisiones establecidos por la normativa ambiental.

En cada operativo, la entidad revisa que los CDA también cuenten con certificados de calibración vigentes, apliquen los procedimientos técnicos establecidos y dispongan de personal debidamente capacitado para realizar las pruebas.

La entidad anunció que continuará desarrollando operativos de inspección, vigilancia y control en los centros de diagnóstico automotor para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental y aplicar las medidas preventivas y sancionatorias cuando se detecten irregularidades.