Después de ocho años, Bogotá volvió a inspeccionar los Centros de Diagnóstico Automotor

En el primer operativo, la Secretaría de Ambiente suspendió las actividades y selló preventivamente los equipos de medición de un establecimiento en la localidad de Puente Aranda por incumplir la normatividad ambiental.

Como resultado de la inspección, la Secretaría evidenció incumplimientos que comprometían la confiabilidad de las pruebas de emisiones contaminantes, razón por la cualse ordenó el sellamiento preventivo de los equipos de medición de emisiones pertenecientes al establecimiento.

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“Después de ocho años, Bogotá volvió a ejercer control sobre los Centros de Diagnóstico Automotor porque la calidad del aire también se protege garantizando que las pruebas de emisiones de los vehículos sean confiables y se realicen bajo los más altos estándares técnicos. Si un vehículo obtiene una certificación sin cumplir realmente los límites permitidos de emisiones, se pone en riesgo la salud de los bogotanos y se debilita una herramienta fundamental para controlar la contaminación del aire. Por eso retomamos estos operativos y seguiremos ejerciendo una vigilancia rigurosa para que todos los CDA cumplan estrictamente la normatividad ambiental “, dijo la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

Actualmente, en Bogotá operan 165 Centros de Diagnóstico Automotor autorizados para realizar revisiones de emisiones contaminantes.