CNE abre investigación contra alcalde Galán por presuntas irregularidades en financiación de campaña

CNE abre investigación preliminar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña.

Bogotá D.C

El Concejo Nacional Electoral (CNE) abrió una indagación preliminar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña a la alcaldía.

La investigación se abre por las evidencias presentadas por parte del concejal, Angelo Schiavenato, que sugieren que diversos aportes económicos fueron estratégicamente fragmentados por integrantes del Grupo Bolívar y Mercantil Colpatria.

Superación del tope de gastos

La investigación del concejal Angelo encontró que para la fecha de las elecciones, Mercantil Colpatria había donado $250 millones de pesos, mientras que, el Grupo Bolívar, a través de sus empresas, habría entregado $100 millones de pesos, quedando a 5 millones del tope máximo para no contratar la Alcaldía de Bogotá.

El argumento central de la queja es que, al sumar los aportes de las empresas del Grupo Bolívar, junto con un aporte adicional realizado por Mercantil Colpatria (fusionada con Davivienda, miembro del Grupo Bolívar ), el monto total de financiación proveniente de este grupo empresarial superaría el umbral del 2% del tope de gastos, lo cual, según el concejal, podría activar las restricciones de contratación con el Distrito.

Adjudicación de contrato

De acuerdo a Schiavenato, a los pocos meses después de la posesión, Galán adjudicó la administración de cerca de $3 billones de pesos, correspondientes a las pensiones y cesantías de los servidores públicos del Distrito (Foncep) al Banco Davivienda, entidad vinculada al Grupo Bolívar, y quienes en 2025 harían pública la fusión societaria con Colpatria.

“Al revisar la línea de tiempo de los hechos, era imprescindible hacer un llamado a las autoridades para que revisaran la coincidencia temporal entre estos aportes y la posterior adjudicación de un contrato de gran importancia financiera para el Distrito a una entidad vinculada al mismo grupo empresarial”, señaló el cabildante.

Investigación del CNE

El Consejo Nacional Electoral trasladó una copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que, dentro de sus competencias, investiguen posibles delitos o detrimentos al patrimonio público.

El alcalde Galán y el partido Nuevo Liberalismo deberán presentar en los siguientes dos días, los documentos requeridos por la entidad, como el informe de los aportes privados y públicos realizados a la campaña y los informes de ingresos y gastos de campaña individual.

Hasta el momento, la Alcaldía de Bogotá no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el tema.

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