Nueva estación Calle 72 entra en operación como la segunda estación definitiva de la Caracas Centro

Desde el próximo sábado 22 de agosto estará habilitada la nueva estación Calle 72 en la troncal Avenida Caracas Centro, que se convierte en la segunda estación definitiva puesta al servicio de los usuarios de TransMilenio

Con su entrada en operación y de manera simultánea, se realizará el cierre de la estación existente Calle 76, la última estación pendiente por cerrar en la troncal Caracas Centro para dar continuidad a las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

“Esta obra ha significado grandes retos para mantener el servicio a nuestra comunidad usuaria. La estación Calle 76 es la última estación en cerrar sobre este importante corredor, lo que representa un avance significativo en el desarrollo de las obras. Gracias a la coordinación con la Empresa Metro, hemos logrado que los trabajos avancen, minimizando al máximo el impacto en la operación”, dijo Jaime Enrique Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio.

Características de la nueva estación Calle 72

La nueva estación Calle 72 cuenta con tres vagones y dos accesos, diseñados para ofrecer una mejor experiencia de viaje y una operación más segura. Los puntos de parada están equipados con puertas automáticas fabricadas con materiales de alta resistencia y durabilidad.

Además, incorporan un sistema de bloqueo que impide su apertura no autorizada, tanto desde el interior como desde el exterior.

Servicios habilitados en la nueva Estación Calle 72

En total, 18 servicios estarán disponibles en la estación Calle 72, con conexión a las troncales Calle 80, Américas, Eje Ambiental, Carrera 10, Caracas Sur, Suba, NQS Sur, Norte y Calle 26.

Lo servicios habilitados en los tres vagones son: 6 y 8 (en ambos sentidos), D24, F60, J24,L18, A60, A52, C15, G52, H15, H75, B18, B23, B75 y K23.

Cierre definitivo de la estación existente Calle 76

Para dar continuidad a las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, se realizará el cierre definitivo de la estación existente Calle 76, la última estación en cerrar en la troncal Caracas Centro. Como alternativas de servicio para la comunidad usuaria estarán habilitadas las estaciones Héroes - Colmena Seguros y la nueva estación Calle 72. También podrán utilizar la estación Polo en la troncal Calle 80.