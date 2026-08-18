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18 ago 2026 Actualizado 16:43

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Continúan investigaciones para esclarecer muerte de trabajador de Canal Capital: descartan homicidio

Por huir del presunto atraco, el hombre sufrió un trauma craneoencefálico que habría generado el deceso.

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Un grupo especializado de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer la muerte de Carlos Raúl González, ingeniero de producción que prestaba sus servicios en Canal Capital, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con fuentes, González se encontraba con un compañero de trabajo departiendo en una de las zonas de rumba más conocidas del sur de Bogotá cuando se habrían producido los hechos.

Los hombres habrían tomado un taxi en la Avenida Primero de con carrera 51, al verse inmersos en lo que presuntamente era un atraco decidieron saltar del vehículo. Justo en medio de la huida, el hombre sufrió una caída que le habría causado un trauma craneoencefálico que generó la muerte.

Ante este panorama, la hipótesis de un posible homicidio en el hurto fue descartada por las autoridades por eso se adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del vehículo que transportó a los hombres.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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