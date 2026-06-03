Nuevo Liberalismo dejó en libertad a su militancia para votar en la segunda vuelta presidencial

El Nuevo Liberalismo se pronunció sobre la segunda vuelta presidencial. / Foto: Suministrada

A través de un comunicado, el partido Nuevo Liberalismo, liderado por Juan Manuel Galán, afirmó que no respaldarán la candidatura presidencial de Iván Cepeda ni la de Abelardo de la Espriella.

“El Nuevo Liberalismo informa a la opinión pública que no ha otorgado respaldo institucional a ninguna campaña, candidatura, organización o actividad de carácter proselitista en el marco del actual proceso político y electoral”, dijo.

No obstante, los dirigentes, militantes y simpatizantes podrán participar en el proceso electoral siguiendo sus convicciones personales, pero esto no implica respaldo institucional del partido a ninguna campaña.

“En coherencia con su tradición liberal y democrática, el Nuevo Liberalismo reconoce y respeta la libertad de conciencia de sus dirigentes, militantes, simpatizantes y ciudadanos elegidos por el partido, quienes podrán ejercer plenamente su derecho a participar y respaldar las opciones democráticas que consideren más convenientes, de acuerdo con sus convicciones, valores y criterio personal”, escribió.

Además, el partido informó que queda prohibido el uso de su identidad visual, redes sociales y símbolos en actividades electorales que no cuenten con la autorización expresa del Consejo Nacional.

“Queda expresamente prohibido el uso del nombre, logotipo, símbolos, imagen corporativa, redes sociales oficiales y demás elementos de identidad visual del Partido Nuevo Liberalismo en eventos, piezas publicitarias, manifestaciones públicas o actividades de naturaleza electoral que no cuenten con la autorización previa y expresa del Consejo Nacional del Partido”, concluyó.