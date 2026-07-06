Petro insiste en desconocer triunfo de Abelardo de la Espriella pese a certificación del CNE

Pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya certificó la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia y la autoridad electoral verificó la transparencia del proceso, el presidente saliente, Gustavo Petro, insiste en no reconocer el triunfo de De la Espriella.

“El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones”, escribió en su cuenta de X.

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