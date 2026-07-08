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08 jul 2026 Actualizado 17:52

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Bogotá

Proceso de responsabilidad fiscal por presunta pérdida de $6.501 millones en Secretaría de Movilidad

La Contraloría busca establecer si los pagos efectuados vulneraron los principios de economía, eficiencia y necesidad del gasto público

Contraloría de Bogotá. Foto: suministrada.

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Bogotá
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La Contraloría de Bogotá abrió el Proceso de Responsabilidad Fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $6.501.689.565 relacionado con pagos realizados por la Secretaría de Movilidad para consultas al Registro Único Nacional de Tránsito entre 2021 y 2024.

La actuación fiscal se originó por el pago de 5.467.476 consultas al RUNT a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, pese a que la entidad contaba con bases de datos internas como SIMUR, SIMIT, Fénix y SICON, que contenían información similar para el desarrollo de sus funciones.

Según el organismo de control, los pagos realizados durante las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024 habrían carecido de justificación suficiente frente a los principios de necesidad, economía y eficiencia del gasto público.

“Con la apertura de este proceso buscamos establecer si existió o no una afectación al patrimonio público y determinar las responsabilidades correspondientes. Nuestro deber es proteger los recursos de los bogotanos y garantizar que cada peso invertido responda a criterios de necesidad, eficiencia y legalidad”, dijo Juan Camilo Corredor Pardo, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal.

Por esta situación fueron vinculados varios exsecretarios y funcionarios de la Secretaría de Movilidad, así como un directivo de ETB.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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