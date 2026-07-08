Proceso de responsabilidad fiscal por presunta pérdida de $6.501 millones en Secretaría de Movilidad

La Contraloría de Bogotá abrió el Proceso de Responsabilidad Fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $6.501.689.565 relacionado con pagos realizados por la Secretaría de Movilidad para consultas al Registro Único Nacional de Tránsito entre 2021 y 2024.

La actuación fiscal se originó por el pago de 5.467.476 consultas al RUNT a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, pese a que la entidad contaba con bases de datos internas como SIMUR, SIMIT, Fénix y SICON, que contenían información similar para el desarrollo de sus funciones.

Según el organismo de control, los pagos realizados durante las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024 habrían carecido de justificación suficiente frente a los principios de necesidad, economía y eficiencia del gasto público.

“Con la apertura de este proceso buscamos establecer si existió o no una afectación al patrimonio público y determinar las responsabilidades correspondientes. Nuestro deber es proteger los recursos de los bogotanos y garantizar que cada peso invertido responda a criterios de necesidad, eficiencia y legalidad”, dijo Juan Camilo Corredor Pardo, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal.

Por esta situación fueron vinculados varios exsecretarios y funcionarios de la Secretaría de Movilidad, así como un directivo de ETB.