Primer parte positivo del avance de las obras del Corredor de la Carrera Séptima en Bogotá

Bogotá D.C

Durante un recorrido de verificación de las obras que avanzan en el primer grupo del Corredor Carrera Séptima, entre calles 99 y 127, Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entregó un balance positivo, donde se ejecutan actualmente cinco frentes de trabajo.

“En el primer grupo, que tiene la responsabilidad de ejecutar las obras entre las calles 99 y 127, ya tenemos cinco frentes de trabajo: cuatro por el costado occidental, entre las calles 121 y 109, y uno adicional entre las calles 102 y 99, por el costado oriental, donde estamos conformando el primer pozo para el pipe jacking, la tuneladora que nos va a permitir enterrar todas las tuberías de alcantarillado y agilizar las obras”.

El proyecto se divide entre tres frentes de trabajo: el primero, entre calles 99 y 127, el segundo grupo va de la calle 127 a la 183, y el grupo tres que está entre las calles 183 y 200.

Molano confirmó que las obras del segundo y tercer grupo empezarán este año para que todo el proyecto esté terminado en 2029.

“El ingreso de vehículos a la fundación Santa Fe está garantizado porque se realiza por las calles 119 y 116, pudimos cerrar toda la calzada occidental, entre calles 119 y 116, para avanzar más rápido. El compromiso es que este año, en diciembre, esté terminado todo el espacio público y la calzada. Ya estamos trabajando para lograr este objetivo”, explicó el director Molano

Un corredor ecológico

Este proyecto transformará la vida de más de 2 000 000 de personas que residen o se movilizan por la localidad de Usaquén, en especial en los más de 21 barrios del extremo norte que hoy no cuentan con un espacio para movilizarse.

La intervención será a lo largo de 11,56 km, en los que tendrá 4 carriles para el tráfico mixto (2 por sentido), 2 carriles para TransMilenio, (uno por sentido que pasa a 2 en estaciones e intersecciones semaforizadas para permitir sobrepaso), 14 estaciones del sistema de transporte masivo, una ciclorruta de 11,56 km por el costado occidental, que conectará con otras ciclorrutas a lo largo del recorrido, y un patio-portal con cupo para 151 buses eléctricos.