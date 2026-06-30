Hay 665 nuevas vacantes de empleo en Bogotá para el inicio de julio 2026: Así puede aplicar gratis

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) han dado a conocer las nuevas convocatorias laborales disponibles para los bogotanos con educación desde básica hasta profesional.

En concreto, se ofertan 665 puestos de trabajo en sectores como salud, comercio, ventas, logística, manufactura y construcción, con oportunidades para personas con diferentes niveles de formación y experiencia.

¿Qué cargos se ofertan para la convocatoria laboral en Bogotá?

La mayor demanda se concentra en personas con formación media, bachillerato y educación universitaria. Asimismo, la oferta incluye oportunidades para personas que no cuentan con un nivel educativo específico, ampliando el acceso a diferentes perfiles ocupacionales.

Entre los cargos con mayor número de puestos disponibles se encuentran:

Dermoconsultoras.

Enfermeros auditores concurrentes.

Mercaimpulsadores.

Auxiliares de tienda.

Jefes de contabilidad.

Auxiliares logísticos.

Asesores comerciales.

Asesores de call center.

Cajeros.

Auxiliares de bodega.

La convocatoria también incluye oportunidades para perfiles especializados en salud, ingeniería, administración y finanzas. Entre ellos se encuentran médicos generales, enfermeros auditores, asesores comerciales senior, asistentes administrativos, auxiliares administrativos en salud y profesionales de áreas contables y de gestión.

“Esta semana observamos una demanda importante de personal en actividades asociadas al comercio, las ventas, la atención al cliente y el sector salud. Además, encontramos oportunidades para personas con distintos niveles de experiencia, incluyendo cargos que no exigen trayectoria laboral previa, lo que permite ampliar las posibilidades de acceso al empleo formal en la ciudad”, afirmó María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico.

¿Cómo postularse a las vacantes de empleo en Bogotá?

Las personas interesadas en acceder a estas oportunidades laborales pueden registrar su hoja de vida a través de la página web oficial https://desarrolloeconomico.gov.co/encuentra-empleo/ y consultar las vacantes vigentes en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Añadido a esto, quienes deseen atención personalizada o apoyo para registrar su hoja de vida también pueden acercarse a la Agencia de Empleo de Bogotá, ubicada en la Carrera 13 No. 27-00, Edificio Bochica, Local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., o visitar los quioscos de empleo en:

Usaquén: Calle 165 # 7-38 (CDC Servitá).

San Cristóbal: Primero de Mayo # 01-40.

Kennedy: Transversal 78K # 41A-04.

Ciudad Bolívar: Calle 68D Bis A Sur # 49F-

Rafael Uribe Uribe: Calle 32 Sur # 23-

En estos puntos recibirán orientación para fortalecer su perfil ocupacional, registrar su hoja de vida y conocer las oportunidades de empleo disponibles en Bogotá.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: