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08 jul 2026 Actualizado 03:04

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Transmilenio anunció cambios en varias rutas: así funcionará

La entidad modificó la ruta fácil 6 y amplio los horarios de los servicios D24 y J24.

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TransMilenio anunció modificaciones en el recorrido de la ruta Fácil 6. Desde el pasado 4 de julio, el servicio dejó de operar en el tramo posterior a la estación Calle 76 y ahora iniciará su recorrido en el Portal 80.

Estas serán las estaciones que operaran con la Ruta Fácil 6 con el nuevo recorrido:

  • Portal 80
  • Quirigua
  • Carrera 90
  • Avenida Cali
  • Granja- carrera 77
  • Minuto De Dios
  • Boyacá
  • Ferias
  • Avenida 68
  • Carrera 53
  • Carrera 47
  • Escuela militar
  • Polo- Fincomercio
  • Calle 76

La entidad también informó sobre la ampliación de los servicios D24 y J24, con el propósito de que los usuarios continúen teniendo una conexión directa con la estación Universidades–CityU.

Ahora las operaciones funcionarán así

  • Lunes a sábado: 4:30a.m a 11:00p.m
  • Domingos y festivos: 4:30a.m a 10:00 p.m

También habrá cambios dentro de dos estaciones

Transmilenio informó, además, una redistribución de algunos servicios:

  • En Universidades–CityU, la Ruta 1 operará desde el vagón 1.
  • En la estación Flores, la Ruta A61 funcionará desde el vagón 2, mientras que la Ruta H20 operará desde el vagón 1.

La empresa recomendó a los usuarios planear sus recorridos con anticipación y consultar la TransMiApp, donde podrán verificar el estado de las rutas en tiempo real, conocer los recorridos actualizados y encontrar alternativas de viaje.

De acuerdo con TransMilenio, estos ajustes hacen parte de una estrategia para optimizar la operación, atender la alta demanda de pasajeros y fortalecer el servicio en corredores clave.

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