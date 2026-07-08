Transmilenio anunció cambios en varias rutas: así funcionará

TransMilenio anunció modificaciones en el recorrido de la ruta Fácil 6. Desde el pasado 4 de julio, el servicio dejó de operar en el tramo posterior a la estación Calle 76 y ahora iniciará su recorrido en el Portal 80.

Estas serán las estaciones que operaran con la Ruta Fácil 6 con el nuevo recorrido:

Portal 80

Quirigua

Carrera 90

Avenida Cali

Granja- carrera 77

Minuto De Dios

Boyac á

Ferias

Avenida 68

Carrera 53

Carrera 47

Escuela militar

Polo- Fincomercio

Calle 76

La entidad también informó sobre la ampliación de los servicios D24 y J24, con el propósito de que los usuarios continúen teniendo una conexión directa con la estación Universidades–CityU.

Ahora las operaciones funcionarán así

Lunes a sábado: 4:30a.m a 11:00p.m

Domingos y festivos: 4:30a.m a 10:00 p.m

También habrá cambios dentro de dos estaciones

Transmilenio informó, además, una redistribución de algunos servicios:

En Universidades–CityU , la Ruta 1 operará desde el vagón 1 .

, la operará desde el . En la estación Flores, la Ruta A61 funcionará desde el vagón 2, mientras que la Ruta H20 operará desde el vagón 1.

La empresa recomendó a los usuarios planear sus recorridos con anticipación y consultar la TransMiApp, donde podrán verificar el estado de las rutas en tiempo real, conocer los recorridos actualizados y encontrar alternativas de viaje.

De acuerdo con TransMilenio, estos ajustes hacen parte de una estrategia para optimizar la operación, atender la alta demanda de pasajeros y fortalecer el servicio en corredores clave.