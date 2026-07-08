Transmilenio anunció cambios en varias rutas: así funcionará
La entidad modificó la ruta fácil 6 y amplio los horarios de los servicios D24 y J24.
TransMilenio anunció modificaciones en el recorrido de la ruta Fácil 6. Desde el pasado 4 de julio, el servicio dejó de operar en el tramo posterior a la estación Calle 76 y ahora iniciará su recorrido en el Portal 80.
Estas serán las estaciones que operaran con la Ruta Fácil 6 con el nuevo recorrido:
- Portal 80
- Quirigua
- Carrera 90
- Avenida Cali
- Granja- carrera 77
- Minuto De Dios
- Boyacá
- Ferias
- Avenida 68
- Carrera 53
- Carrera 47
- Escuela militar
- Polo- Fincomercio
- Calle 76
La entidad también informó sobre la ampliación de los servicios D24 y J24, con el propósito de que los usuarios continúen teniendo una conexión directa con la estación Universidades–CityU.
Ahora las operaciones funcionarán así
- Lunes a sábado: 4:30a.m a 11:00p.m
- Domingos y festivos: 4:30a.m a 10:00 p.m
También habrá cambios dentro de dos estaciones
Transmilenio informó, además, una redistribución de algunos servicios:
- En Universidades–CityU, la Ruta 1 operará desde el vagón 1.
- En la estación Flores, la Ruta A61 funcionará desde el vagón 2, mientras que la Ruta H20 operará desde el vagón 1.
La empresa recomendó a los usuarios planear sus recorridos con anticipación y consultar la TransMiApp, donde podrán verificar el estado de las rutas en tiempo real, conocer los recorridos actualizados y encontrar alternativas de viaje.
De acuerdo con TransMilenio, estos ajustes hacen parte de una estrategia para optimizar la operación, atender la alta demanda de pasajeros y fortalecer el servicio en corredores clave.