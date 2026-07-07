Violencia en el Chocó obliga a suspender el despacho de buses desde Pereira

Pereira

La escalada del conflicto armado en el departamento del Chocó continúa afectando la movilidad en el occidente del país. Los enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional e integrantes del ELN mantienen bloqueada la vía Panamericana, principal corredor que comunica a Risaralda con el Chocó.

Durante los últimos tres días se han registrado intensos combates en jurisdicción del municipio de Tadó, así como la quema de varios vehículos de carga, además de camiones atravesados sobre la carretera, situación que impide el paso de vehículos hacia el Pacífico colombiano.

Como consecuencia de esta situación, la Terminal de Transportes de Pereira suspendió los despachos de buses hacia el departamento del Chocó. Por ahora, las rutas únicamente llegan hasta el municipio de Pueblo Rico, en Risaralda.

Según informó Héctor Fabio Artunduaga, gerente de la terminal, desde Pereira salen diariamente 16 buses con aproximadamente 500 pasajeros que se movilizan hacia diferentes municipios chocoanos, quienes hoy no pueden completar su recorrido debido a las condiciones de seguridad sobre la carretera.

“Atravesaron dos camiones, supuestamente con explosivos, exactamente en el sitio denominado Playa de Oro. También nos han informado que cerca al municipio de Tadó hay enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército Nacional. Por esa razón, las dos empresas que despachan buses desde aquí, desde el terminal, hacia ese sector, no lo están haciendo. Sólo estamos despachando buses hasta el corregimiento de Santa Cecilia. Estamos a la espera de que nos informen en qué momento se supera esta situación y podamos seguir prestando el servicio”, afirmó Artunduaga.

Ante el panorama, las autoridades reforzaron las medidas preventivas, tanto al occidente como en el área metropolitana de Pereira. Un grupo especializado antiterrorismo fue activado para fortalecer las labores de vigilancia y reacción, mientras que la Policía incrementó los controles en la Terminal de Transportes y en los despachos hacia Pueblo Rico, con el propósito de prevenir cualquier situación que pueda afectar a viajeros, transportadores o a la comunidad.

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Las autoridades recomendaron a los ciudadanos mantenerse informados sobre el estado de la vía antes de emprender cualquier desplazamiento hacia el occidente del país, mientras continúan las operaciones militares para recuperar el control del corredor y restablecer la movilidad en esta importante carretera nacional.