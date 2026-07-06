La vía Risaralda - Chocó está cerrada: un vehículo fue atravesado sobre la carretera

Pereira

La situación de orden público en el corredor vial que comunica a Risaralda con el Chocó sigue generando preocupación entre las autoridades, transportadores y habitantes de la región. En las últimas 72 horas se han presentado varios hechos de violencia que afectan la movilidad sobre la carretera Panamericana.

El más reciente ocurrió durante la madrugada de este lunes 06 de julio en el sector conocido como Peñas del Olvido, donde un camión tipo furgón fue atravesado sobre la vía, al parecer, por hombres armados, provocando el bloqueo del corredor nacional.

Este hecho se suma a la incineración de tres vehículos de carga ocurrida en los últimos días sobre esta misma carretera, situación que mantiene en alerta al gremio transportador, cuyos representantes advierten que los conductores enfrentan un alto riesgo al movilizarse por este tramo que conecta al Eje Cafetero con el Pacífico colombiano.

“Muy lamentable lo que le está pasando al sector transportador y a toda la población civil en general. Tenemos aproximadamente tres vehículos que este fin de semana incineraron en la vía al Chocó, en el sector de Tado. Ahora, en este momento, hoy lunes, amanecimos con un vehículo atravesado en Peñas del Olvido”, afirmó Juan Diego Ortiz, miembro de la Confederación Colombiana de Transportadores.

A este panorama se suman los recientes ataques con explosivos improvisados lanzados desde drones contra estaciones de Policía en el departamento del Chocó y en el corregimiento de Santa Cecilia, jurisdicción de Pueblo Rico, Risaralda, hechos que han incrementado la preocupación de las comunidades asentadas en esta zona limítrofe.

Líderes comunitarios piden a la comunidad no salir

Habitantes y comerciantes de Santa Cecilia aseguran que el ambiente de tensión los ha llevado a modificar sus rutinas diarias. Mediante un comunicado oficial el Consejo Comunitario de Comunidades Negras ha recomendado evitar desplazamientos durante la noche y cerrar los establecimientos comerciales más temprano como medida preventiva frente a posibles hechos de violencia.

Las autoridades atribuyen estas acciones, de manera preliminar, a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización armada que mantiene presencia en el corredor entre Chocó y Risaralda y que, según el Ejército Nacional, ha sostenido enfrentamientos con las tropas en los últimos días.

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Mientras continúan las operaciones militares en la zona, las autoridades mantienen un fuerte dispositivo de seguridad sobre el corregimiento de Santa Cecilia para evitar la incursión de miembros de este grupo ilegal al territorio risaraldense.