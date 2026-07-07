Investigan al exalcalde de Dosquebradas Diego Ramos, por presuntas omisiones en servicio carcelario

Dosquebradas

La Procuraduría General de la Nación informó que la investigación se abrió debido a que, al parecer, no se adelantaron las gestiones necesarias para construir o adecuar un Centro de Detención Transitorio en el municipio. El ente de control también indicó que tampoco se habría suscrito un convenio con el INPEC como alternativa para garantizar este servicio.

El ente de control señala que Diego Ramos Castaño, en su calidad de representante legal del municipio, y Juan Carlos Sepúlveda Montoya, como secretario de Gobierno para la época y responsable de liderar este proceso, habrían incumplido en sus deberes al no brindar una solución frente a la situación de las personas sindicadas que requerían un lugar de reclusión temporal.

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Por estos hechos, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira calificó, de manera provisional, la presunta conducta de ambos exfuncionarios como una falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave.

El proceso continuará con las etapas correspondientes, en las que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa antes de que se adopte una decisión de fondo.