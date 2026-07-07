Pereira dispondrá de cuatro pantallas gigantes para ver el partido de la Selección Colombia

Pereira

La emoción del Mundial vuelve a tomarse las calles de Pereira. Este martes, miles de aficionados podrán reunirse para acompañar a la Selección Colombia en su partido de octavos de final frente a Suiza, gracias a la instalación de cuatro pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad.

El principal punto de encuentro será la Plaza de Bolívar, donde las autoridades esperan la asistencia de cerca de 6.000 personas para vivir de manera colectiva la emoción de la Tricolor. Además, los hinchas podrán disfrutar del partido en La Calle del Encuentro, el Parque Industrial y La Ferro, espacios habilitados para que los ciudadanos apoyen al combinado nacional.

Dispositivo de seguridad de la Policía

Con el propósito de garantizar una jornada segura, la Policía Metropolitana de Pereira desplegará un operativo especial con 800 uniformados, que estarán distribuidos en los lugares de concentración y en diferentes sectores estratégicos de la ciudad.

El dispositivo contempla labores de prevención, vigilancia y control antes, durante y después del compromiso, con el fin de evitar hechos de intolerancia y garantizar que la fiesta del fútbol se desarrolle en un ambiente de convivencia y tranquilidad.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para disfrutar del encuentro con responsabilidad, evitar el consumo excesivo de alcohol, respetar a los demás aficionados y acatar las recomendaciones de la Fuerza Pública.

Además, varias entidades públicas y privadas implementarán jornada continua, permitiendo que muchos trabajadores puedan salir con anticipación para disfrutar del partido junto a sus familias y amigos.

Hora del partido y transmisión

El encuentro entre Colombia y Suiza se disputará a partir de las 3:00 de la tarde con transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio en los 950AM y 88.7FM, y Pereira ya está lista para vivir una nueva fiesta mundialista con pasión, alegría esperando conseguir la clasificación a los cuartos de final del mundial.