Precio del dólar en Colombia HOY 7 de julio de 2026: Leve aumento de la moneda norteamericana

De fondo: Imagen ilustrativa del dólar estadounidense, tomando como referencia el billete de 1 dólar, en el que aparece George Washington (Crédito: Getty Images) / Sobre la imagen, fondo translúcido de la bandera de Colombia.

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha dado a conocer los precios por los que se intercambiarán dólares en el país durante este martes 7 de julio de 2026.

Este valor se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

Aumenta el precio del dólar en Colombia para HOY 7 de julio de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará en $3.350,68 pesos (COP) para este 7 de julio de 2026. Esto representa un leve aumento respecto a cómo se cotizaba la moneda el día anterior ($3.334,93 pesos).

Por otra parte, estos son los valores para intercambiar dólares en algunas de las principales ciudades del país:

Bogotá : 3,450 pesos por compra. Venta no disponible.

: 3,450 pesos por compra. Venta no disponible. Medellín: 3,460 pesos por compra y 3,600 pesos por venta.

3,460 pesos por compra y 3,600 pesos por venta. Cali: 3,350 pesos por compra y 3,600 pesos por venta.

3,350 pesos por compra y 3,600 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,440 pesos por compra y 3,500 pesos por venta.

3,440 pesos por compra y 3,500 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

Banrep sube la tasa de política monetaria

El Banco de la República anunció la subida de las tasas de interés del 11,25% al 12% para este inicio de julio, debido a que la inflación en el país continúa aumentando.

Esto significa que podrían seguir subiendo las tasas de interés para los colombianos que adquieran deudas con tarjetas de créditos, créditos hipotecarios, entre otros.

Téngase en cuenta que El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) estimó que la inflación anual se encuentra en el 5,84% para inicio de junio, marcando el nivel más alto registrado desde agosto de 2024, cuando la variación fue del 6,12%.

Ante esto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien pertenece a la junta, rechazó esta decisión del resto de miembros de la junta y pidió una reducción de la tasa de interés.

En lo corrido del año la tasa ha subido de 9,25% a 12%.

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¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

El Banco de la República realiza sus informes con base en la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que es un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo general en donde se ponderan las transacciones según su monto.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

También puede consultar: Histórico del dólar en Colombia: ¿cuál ha sido el punto más bajo y más alto de la moneda? Análisis

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